Amiga de vereador que morreu após bariátrica diz que ele queria emagrecer rápido

O vereador de Senador Canedo Jaime Ferreira (PROS), de 28 anos, que morreu após fazer uma cirurgia bariátrica, em Goiânia, decidiu passar pelo procedimento para emagrecer de forma rápida, segundo relatos de conhecidos. As informações são do G1 Goiás.

De acordo com a publicação, uma amiga e funcionária do parlamentar contou que ele pesava 115 kg e tinha 1,75 metro de altura. Ainda de acordo com ela, Jaime era sedentário e não praticava esportes, por isso decidiu fazer a redução do estômago para perder peso.

“Eu falava para ele parar com isso, que ele não estava tão gordo assim. Todo muito até fez uma campanha e disse que ia caminhar com ele, mas ele dizia não. Fomos todos contra [a cirurgia], pois foi tudo muito rápido, mas ele tinha uma coisa de querer resolver as coisas em menos de 15, 20 dias. Aí aconteceu isso”, contou Solange Gouveia à TV Anhanguera.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Senador Canedo, após o procedimento cirúrgico, o vereador ficou internado na UTI por cerca de 15 dias e morreu após uma parada cardiorrespiratória.

A cirurgia foi realizada no Hospital Samaritano, em Goiânia. A reportagem do jornal O POPULAR entrou em contato com a unidade, na tarde deste sábado (25), mas foi informada que não havia nenhum responsável no local para falar sobre o assunto.

O corpo de Jaime Ferreira foi sepultado neste sábado, no Cemitério Municipal de Senador Canedo.