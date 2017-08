Amazonino e Braga vão ao 2º turno

Duas antigas lideranças da política do Amazonas vão se enfrentar no 2.° turno da eleição suplementar do Estado, marcado para o dia 27 de agosto. Com 99% das urnas apuradas até a conclusão desta edição, o ex-governador Amazonino Mendes (PDT) venceu o primeiro turno da eleição suplementar para o governo do Amazonas com 38,3% dos votos, o que equivale a 574 395 votos. Em s...