Alvos da Lava Jato participam de posse de Moraes no STF

Em meio a uma plateia de políticos alvo das investigações da Lava Jato, o ministro Alexandre de Moraes tomou posse ontem no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Ele assume a vaga de Teori Zavascki, morto em janeiro, e herdará os 6,9 mil processos do gabinete do antecessor - já excluído o acervo da Lava Jato, redistribuído para Edson Fachin. A cúpula l...