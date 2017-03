Alvos da Lava Jato discutem reforma política no TSE

Alvos da Operação Lava Jato discutiram ontem mudanças no atual modelo eleitoral em evento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O presidente da corte, Gilmar Mendes, afirmou que o sistema está “todo viciado” e pregou mudanças para o próximo pleito, em 2018. A comissão especial da Câmara que debate o assunto deve votar o relatório no próximo mês, com duas grandes m...