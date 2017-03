Alta de tributo deve cobrir 40% do rombo

A equipe econômica pretende cobrir mais de 40% dos R$ 58,2 bilhões que terá de ajustar no Orçamento deste ano com alta de tributos, o fim da desoneração da folha de pagamento para todos os setores e a retirada de isenções fiscais para segmentos específicos da indústria.O governo conta ainda com R$ 14 bilhões de receitas vindas de precatórios e concessões de três hidrelétricas...