Alexandre de Moraes é nomeado para o Supremo Tribunal Federal

O presidente Michel Temer nomeou o jurista Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal (STF). Após a aprovação, mais cedo, do nome de Moraes para ocupar a vaga deixada por Teori Zavascki, morto no mês passado, o governo publicou uma edição extra do Diário Oficial da União nomeando Moraes para o STF e exonerando-o do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, do qual estava licenciado.

Após tomar posse na Corte, o magistrado herdará cerca de 7,5 mil processos que faziam parte do gabinete de Teori. O nome de Moraes foi aprovado no plenário do Senado no fim da manhã desta quarta-feira (22) por 55 votos a 13.