Alexandre de Moraes é aprovado na CCJ

Após uma sabatina de mais de 11 horas de duração ontem, a indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal (STF) foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado por 19 votos a 7. A votação no plenário do nome de Moraes para a vaga de Teori Zavascki na corte foi remarcada para hoje às 11h. Inicialmente, a intenção do presidente ...