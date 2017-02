Alckmin volta a defender prévias e brinca que pode ser vice de Marconi em 2018

Participando pela primeira vez da reunião do Fórum dos Governadores do Brasil Central, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), ao lado do governador de Goiás, Marconi Perillo, voltou a defender as prévias dentro do PSDB para escolha do candidato do partido à presidência da República e disse que vai participar ativamente das próximas agendas do grupo.

"Prévia não divide. A prévia escolhe e quanto mais você amplia a audiência, mais você amplia a participação e menos você erra. Você tem uma participação maior. Democracia começa dentro de casa, dentro dos partidos políticos", disse Alckmin.

“Ele foi convidado a participar de todos os eventos nossos. O próximo em Mato Grosso, ele já agendou. Se ele puder agendar em todos os nossos eventos, nós vamos ficar muito felizes”, afirma Marconi.

Marconi também é a favor das prévias tucanas e nos últimos dois anos se aproximou do colega paulista. No mês passado, os dois se encontraram em São Paulo para falar das articulações. Dentro do PSDB já se fala numa chapa puro sangue, com Alckmin candidato ao Planalto e Marconi de vice.

O Fórum do Brasil Central foi idealizado por Marconi e reúne os estados do Centro-Oeste, Distrito Federal, Tocantins e Rondônia. Geraldo Alckmin participa do primeiro encontro deste ano como convidado. Na noite desta quinta-feira, os governos de São Paulo e Goiás assinaram protocolo para unificação de políticas ambientais com a empresa Votorantim, na exploração do minério em Niquelândia.

Questionado sobre uma chapa 'puro-sangue' tucana com Marconi para a presidência em 2018, o governador de São Paulo se saiu bem: “primeiro, eu posso ser vice do Marconi. Segundo, por enquanto presidência só se for do Santos Futebol Clube”.