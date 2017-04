Agetop: Erros elevam custos de 5 obras em R$ 4,6 milhões

Em 5 de 23 obras da Agência Goiana de Obras e Transporte (Agetop) analisadas pelo Serviço de Fiscalização de Infraestrutura do Tribunal de Contas do Estado (TCE) foram encontradas irregularidades que elevaram em R$ 4,6 milhões o custo das construções. As falhas foram constatadas após a análise dos editais de licitação, nos quais os orçamentos previstos não eram compatíveis com os respectivos projetos, especificações técnicas e preços de mercado.

Foram identificadas várias divergências entre o que estava no projeto e o que foi orçado. Na obra do Aeroporto de Anápolis, por exemplo, a instalação do canteiro de obras estava prevista pelo período de 18 meses enquanto o prazo para execução da obra era de 12 meses no projeto. A correção resultou em uma redução de R$ 268 mil na obra.

Na pavimentação da GO-480, no trecho Cirilândia - Santa Isabel, a fiscalização constatou que o transporte de um material não deveria ter sido orçado, uma vez que estaria no local. A falha havia aumentado o custo da obra em R$ 111 mil.

O departamento do TCE não fiscaliza todas as obras em andamento, o faz por amostragem. Em outras duas obras analisadas a redução no custo foi de mais de R$ 1 milhão. É o caso da pavimentação da GO-353/241, no trecho de Bonópolis a Cruzeiro.

A fiscalização encontrou irregularidades na quantidade de serviço de pavimentação previsto no orçamento, que estava acima do proposto no projeto. A obra, que nem foi iniciada, ficou R$ 1,7 milhão mais barata.

A construção de cinco pontes e um viaduto sobre a ferrovia Norte/Sul para duplicação da rodovia GO-080, em Nerópolis, também sofreu cortes em razão de irregularidades na quantidade de aço prevista, no volume de escoramento, na distância média de transporte dos agregados e no número de carros destinados à fiscalização. A economia, somente nessa obra, chegou ao valor de R$ 1,6 milhão.

Como nenhum dos cinco projetos da Agetop que estavam com sobrepreço foram iniciados, a agência acatou a recomendação do TCE, corrigindo as irregularidades.

Em uma obra da Companhia de Desenvolvimento de Goiás (Codego) o TCE também encontrou irregularidades que resultaram em sobrepreço de R$ 43 mil. Trata-se da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Distrito Agroindustrial de Anápolis, orçada em R$ 8,6 milhões, em que o preço unitário do serviço de carga mecanizada em caminhão basculante estava acima do valor.

Outras reduções

Duas obras da Agetop já haviam sofrido redução em seu custo em razão da fiscalização feita pelo TCE. A construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos (Credeq) em Itumbiara, sofreu redução de um valor estimado de R$ 28, 2 milhões para R$ 26,2 milhões, segundo o Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e Edificações do tribunal.

Inconsistências na planilha orçamentária também elevaram o preço na construção da passarela para travessia de pedestres no Km Zero da Rodovia GO-070, em frente ao Hugol, estimada em R$ 1,1 milhão. Neste caso, após a fiscalização, a Agetop concordou em deduzir R$ 72 mil relativos ao valor superestimado da estrutura metálica para o local.

Este ano, o setor do TCE pretende fiscalizar o Programa Rodovida. A proposta está em análise pelo conselheiro relator responsável pela Agetop, Edson Ferrari.