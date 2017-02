Agentes perseguem petista, diz defesa

Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que a conclusão da Polícia Federal é desprovida de qualquer fundamento jurídico e incompatível com a decisão proferida no último dia 14 pelo ministro do STF Celso de Mello.Naquela data, ao confirmar a indicação de Moreira Franco -também citado na Lava Jato- para o ministério de Michel Temer, Mello afirmou que “a investidur...