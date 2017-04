Aeroporto e ferrovia em investigação

Delatores da Odebrecht revelaram que houve cobrança de propina para as obras do novo terminal do Aeroporto de Goiânia e também tratativas para a participação em licitação relacionada à Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Segundo depoimentos divulgados ontem pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dirigentes da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) teri...