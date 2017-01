Aeronáutica divulga comunicado sobre boato de acidente que matou Teori

A Aeronáutica desmentiu no último domingo (22), por meio da assessoria de imprensa, que o piloto da aeronave, na qual o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki viajava, tenha recebido orientações equivocadas na torre de controle, localizada no Rio de Janeiro, para que o avião caísse.

O boato afirmava que uma pessoa identificada como “sargento Marcondes” seria o responsável pelas instruções que tinham como objetivo prejudicar o andamento da Operação Lava Jato. A mensagem compartilhada nas redes sociais diz ainda que a informação foi repassada por “uma fonte anônima”.

Segundo a Aeronáutica, o militar citado não existe e que o aeródromo “não possui órgão de controle de tráfego aéreo”.

“Com relação ao boato que circula nas redes sociais sobre a influência de um tal sargento Marcondes no acidente com a aeronave que transportava o ministro do STF Teori Zavascki e outros passageiros, no dia 19/01/2017, informamos que NÃO É VERDADE. Não existe militar com esse nome na equipe de serviço responsável por aquela área de controle, nem havia qualquer comunicação com o piloto da aeronave matrícula PR-SOM durante a aproximação para o pouso em Paraty, porque o aeródromo não possui órgão de controle de tráfego aéreo. Ressaltamos que todos os procedimentos realizados pelos órgãos de controle durante o voo estiveram de acordo com as legislações vigentes, inerentes aos serviços de controle de tráfego aéreo”, comunicou a Aeronáutica em nota.