Advogados de petista apresentam novos documentos às Nações Unidas

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltam à ONU esta semana para apresentar novos dados e documentos ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, tentando reforçar a tese de que existe um processo nos tribunais que não atende ao estado de direito no Brasil. O informe será entregue por Geoffrey Robertson, chefe da equipe legal de Lula no exter...