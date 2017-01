Advogado deixa defesa de Cabral após família alegar não ter condições de pagar honorários

O escritório de advocacia que defendia o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em Curitiba se retirou do processo nesta sexta-feira (27). O advogado Beno Brandão disse em entrevista ao portal de notícias G1, que a família de Cabral não tem condições de honrar com os honorários advocatícios oferecidos pelo seu escritório.

O ex-governador foi preso no dia 17 de novembro de 2016, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Calicute, um desdobramento da Operação Lava Jato, que investiga fraudes em licitações do governo do Rio de Janeiro. As apurações apontaram que o grupo liderado por Sérgio Cabral recebeu propinas de empreiteiras em troca de benefícios.

O advogado que defendia Cabral no Paraná analisou o caso e apresentou um orçamento dos seus próximos serviços advocatícios à família do preso, que se recusou a pagar, alegando que não estão dispondo de valores.

Beno Brandão disse que seu escritório foi procurado em dezembro de 2016, quando o ex-governador foi transferido do complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

O advogado ainda afirmou que fez um acordo com a família de Cabral de que receberia pelos serviços realizados até o momento. “A família não teria condições de honrar. Não levamos calote”, acrescentou Beno Brandão.