Acordo para processo de paz na Colômbia

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou ontem que o governo fechou um acordo para começar a fase pública das negociações de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN).O grupo era a única guerrilha ativa do país desde o fim dos diálogos com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), no ano passado, dando fim a mais de 50 anos de conflito ...