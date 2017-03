Acareações da Odebrecht devem esclarecer doações

As acareações marcadas para hoje do ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht com ex-executivos da empreiteira deverão esclarecer o valor efetivo de dinheiro que a empresa destinou durante a campanha eleitoral de 2014 e o papel do então vice-presidente Michel Temer (PMDB) em eventual solicitação de apoio financeiro à empresa. Diante de versões conflitantes, Marcel...