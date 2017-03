Acareação não muda versões

A acareação entre Marcelo Odebrecht, ex-presidente, e Cláudio Melo Filho, ex-vice-presidente da empresa, manteve as versões de ambos sobre um jantar com a presença de Michel Temer em 2014. Marcelo reafirmou que Temer não estava à mesa, no jantar no Palácio do Jaburu em 2014, quando mencionou que a empreiteira repassaria R$ 10 milhões ao PMDB para as eleições do ano. Já...