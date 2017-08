Acabou ciclo de Aécio no comando do PSDB, afirma Doria

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a defender eleições para a Executiva Nacional do PSDB e disse que o ciclo de Aécio Neves (MG) deve ser encerrado. "Meu respeito pelo senador Aécio Neves, sua biografia e história, mas entendo que é hora de mudar a direção do PSDB, não apenas porque o senador está sendo investigado, e eu acredito em sua inocência", afirmou durante encontro com empresários e políticos em Curitiba.

No encontro na capital paranaense, o prefeito voltou a criticar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O Lula não gosta de trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu amo compartilhar e o Lula ama ganhar: dinheiro na Previdência, triplex, dinheiro vindo da corrupção. O Lula ama enganar", afirmou Doria.