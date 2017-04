Abuso de autoridade é aprovado

Com respaldo das principais lideranças da base aliada e da oposição, o plenário do Senado aprovou, ontem, o projeto que atualiza os crimes de autoridade O placar foi de 54 a favor e 19 contra. A proposta segue para discussão da Câmara. As negociações para votar a proposta na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) e no mesmo dia no plenário foram feitas durante a...