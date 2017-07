A despedida de Paulo Garcia

O ex-prefeito de Goiânia Paulo de Siqueira Garcia (PT) morreu na madrugada de ontem em seu apartamento no Setor Bueno, vítima de um enfarte fulminante, aos 58 anos. Ele acordou por volta de 4 horas sentindo-se mal e recebeu os primeiros-socorros da mulher, a médica anestesista Tereza Beiler. Irmão do ex-prefeito, o cirurgião cardíaco José Garcia Neto, que mora no mesm...