Aécio Neves teria recebido 15 milhões da Odebrecht

Em depoimento prestado nessa quarta-feira (1) ao Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira investigada pela Lava Jato, relatou que o senador Aécio Neves (PSDB) teria lhe pedido R$ 15 milhões no final do primeiro turno da campanha eleitoral de 2014 para presidência, segundo informações no site da revista Veja.

Odebrecht depôs na Ação de Investigação Judicial Eleitoral aberta a pedido do próprio PSDB contra a chapa Dilma/Temer. O delator afirmou que inicialmente negou o pedido de Aécio pois a quantia era muito alta, o que teria feito com que o senador sugerisse que o pagamento fosse feito a seus aliados políticos.

No entanto, após ser capturado pela operação Lava Jato, o empresário afirmou ter recebido informações de que a transação acabou não sendo concluída. Ainda assim, Marcelo Odebrecht disse que teria ficado definido no encontro com Aécio que o repasse seria discutido entre Sérgio Neves, até então superintendente da empresa em Minas, e o empresário Oswaldo Borges da Costa, apontado como tesoureiro informal do senador.

Esse valor aparece em evidências apreendidas pela Lava Jato, onde planilhas e mensagens mostram um repasse de 15 milhões da empreiteira a alguém apelidado de "Mineirinho". Essa pessoa seria o senador Aécio Neves, segundo Cláudio Melo Filho, também delator e ex-diretor de relações institucionais da Odebrecht.

Marcelo Odebrecht falou sobre Aécio quando questionado pela defesa da presidente cassada Dilma Rousseff (PT) e não se aprofundou no assunto pois o juiz auxiliar que conduzia a audiência pediu que o delator se limitasse ao objeto da ação eleitoral.

A assessoria do senador mineiro ainda não se pronunciou.