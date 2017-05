Aécio é interrogado na PF por denúncias de Furnas

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) foi interrogado ontem na Polícia Federal, em Brasília, na condição de investigado em um inquérito que apura irregularidades em Furnas, estatal do setor elétrico. O interrogatório durou cerca de uma hora. O advogado criminalista Alberto Zacharias Toron, que defende Aécio no caso, disse que o cliente respondeu a todas as perguntas feitas...