1.234 estabelecimentos aderiram ao Regulariza de 2014, diz governo

O governo de Goiás afirma que 1.234 estabelecimentos (969 CNPJs) aderiram ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal de Empresas no Estado de Goiás (Regulariza) implantado no final de 2014, contestando a tese de benefício ao grupo JBS apontada em inquérito do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Diferentemente do informado ontem pela reportagem, a assessoria do...