Ânimos amainados para o 2º semestre na Assembleia Legislativa de Goiás

Com a agenda positiva do governo estadual e sem previsão de projetos polêmicos, a Assembleia Legislativa de Goiás retoma os trabalhos nesta terça-feira (1º), após recesso, prevendo um clima político mais ameno no segundo semestre do ano. A pauta de projetos do governo estadual foi esgotada em convocação extraordinária no meio de julho e até esta segunda-feira (31) haviam che...