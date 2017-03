Zika vírus pode prejudicar a fertilidade masculina

Pesquisadores da CDC estão trabalhando com uma clínica de fertilidade em Porto Rico, a qual está sendo acometida pela Zika, para determinar se homens infetados por esse vírus têm menor contagem de esperma ou espermatozoides que não funcionam bem nas semanas e meses após a infecção. Geralmente leva cerca de 90 dias para um homem produzir esperma, por isso pesquisadores estão planejando avaliá-los por pelo menos 6 meses para determinar quaisquer mudanças. A razão pela qual eles estão preocupados é que nos últimos meses, três estudos separados têm documentado o dano grave que o zika vírus pode fazer em ratos machos.



O estudo mais novo publicado por uma equipe do Yale e Howard Hughes Medical Institute mostru que o Zika atacou células especializadas chamadas de Leydig que produzem o hormônio testosterona e apoiam a produção de esperma. Cerca de 3 semanas após a infecção, os ratos estavam bem menores do que aqueles que não estavam infectados e, eles tinham muito menos testosterona em seus sangues. O estudo ressalta uma possível relação da infecção por Zika e os impactos no homem.



Outro estudo mostrou que o vírus ataca as células que são responsáveis por construir uma barreira entre o esperma e o sangue. Essa barreira é crítica porque protege o esperma do ataque do próprio sistema imune. Esse mesmo estudo mostrou que os ratos infectados tinham menor contagem de esperma e de testosterona.