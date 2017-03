Wikileaks ajudará empresas a evitar ciberataques da CIA

O Wikileaks compartilhará com empresas de tecnologia informações exclusivas sobre as armas cibernéticas da Agência Central de Inteligência (CIA), afirmou ontem o fundador do site, Julian Assange. De acordo com Assange, que concedeu uma entrevista coletiva on-line, a iniciativa do Wikileaks ajudará as empresas a corrigir falhas e prevenir espionagem em seus aparel...