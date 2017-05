WhatsApp pede desculpas por 'blackout' mundial

O aplicativo de conversas instantâneas WhatsApp emitiu um comunicado em que pede "desculpas pelos problemas" causados por um blackout mundial nesta quarta-feira (3). No entanto, o app não informou o que causou a queda e limitou-se a informar que a instabilidade "atingiu usuários de todas as partes do mundo por poucas horas, mas já resolvemos o problema".

O app parou de funcionar no fim da tarde desta quarta no Brasil - fim da noite na Europa - em todos os sistemas operacionais, seja Apple, Google e Microsoft.

O WhatsApp tem mais de um bilhão de usuários ativos e o último grande colapso em escala mundial ocorreu em fevereiro de 2014, logo após o anúncio da venda do app para o Facebook, quando ele ficou fora do ar por quatro horas. Aquele blackout foi causado por um problema nos servidores, segundo a rede.

Em junho de 2014, outra instabilidade causou problemas menores também em várias partes do mundo.

Já no Brasil, o aplicativo saiu do ar por mais de uma vez por conta de decisões judiciais contra o app ou o Facebook, por eles se negarem a passar informações de conversas entre usuários.