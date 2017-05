'Vocês devem sair da água com calma' diz policial a banhistas que nadavam ao lado de 15 tubarões 🎥

Vamos pensar na situação. Você está lá no mar da Califórnia (EUA), tranquilo, praticando seu stand-up paddle, quando você ouve uma voz do além - no caso de um policial que estava em um helicóptero - e ele diz: "há 15 grandes tubarões-brancos na linha de rebentação do mar. Vocês devem sair da água com calma". Aterrorizante, não é mesmo?

Foi exatamente isso o que aconteceu na última quarta-feira (10), com banhistas que nadavam no litoral americano. O comunicado foi feito através de um megafone, por um policial do condado de Orange County. "Este é um anúncio para avisá-los de que vocês estão fazendo stand-up paddle ao lado de 15 grandes tubarões-brancos grandes", disse o policial.

Em 29 de abril, uma mulher de 35 anos, foi mordida por um tubarão na praia de San Onofre, na região onde estavam os banhistas.