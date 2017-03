Você sabia que a carne do sanduíche de frango do Subway é feita de...

Uma análise revelou que o frango usado pela rede de restaurantes Subway representa menos de 50% do produto, a maior parte é feita de soja. Os testes foram realizados no laboratório de DNA Forense da Universidade de Trent, no Canadá.

O programa de TV CBC Marketplace divulgou os relatórios da pesquisa que selecionou seis tipos de sanduíches de cinco empresas diferentes: McDonald’s, Wendy’s, Tim Hortons, A&W e Subway.

O cientista Matt Harnden, disse à CBC que a maioria das amostras tinham pontuações próximas de 100% de DNA de frango, exceto a da Subway. O resultado foi tão discrepante das demais marcas, que e os pesquisadores fizeram novas análises, mas os números continuaram os mesmos.

O frango assado da rede de fast food tinha apenas 53,6% de DNA da ave e o frango em tiras tinha ainda menos de DNA do animal (42,8%). De acordo com o estudo, o restante do alimento é basicamente soja.

Cada unidade testada contém uma média de 16 ingredientes, entre eles cebola em pó e mel. Além disso, todos os frangos analisados tinham cerca de 25% menos proteína do que é encontrado em seu equivalente caseiro.

Subway se pronunciou

A rede de fast food condenou a análise feita pelo laboratório canadense e sugeriu que o frango usado tivesse sido diluído em altos níveis de soja.

“O teste incrivelmente falho feito pelo Marketplace é um enorme desserviço para nossos clientes”, disse a presidente do Subway, Suzanne Greco, em um comunicado ao Washington Post.

Na página oficial da rede no Facebook foi feita a seguinte publicação: “A alegação de que nosso frango é apenas 50% de frango é 100% errada”.

A empresa ainda divulgou resultados dos testes feitos por dois laboratórios independentes um dia antes da análise veiculada no programa de TV. Segundo a pesquisa da Subway, a proteína vegetal faz parte de menos de 1% da porção coletada.

A CBC respondeu à rede de fast food ao publicar o relatório completo de seis páginas em seu site. “Os testes de DNA não mentem (especialmente quando realizados várias vezes), e qualquer pessoa com acesso a um laboratório de DNA poderia realizar esses testes”, escreveu o biólogo da Universidade de Guelph, Robert Hanner.

O programa ainda explicou em seu site que os testes de DNA não revelam a porcentagem exata de frango nas porções. Caso fosse possível separar a matéria vegetal da carne numa amostra com 50% de DNA da ave e 50% de DNA de soja, as duas metades não se equilibrariam numa balança.

Por isso, esses exames não são normalmente usados para indicar a massa percentual de algum alimento. Porém, especialistas entrevistados pela CBC dizem que o teste, mesmo não sendo exato, é um indicador da presença de ingredientes animais e vegetais nos alimentos.