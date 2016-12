"Você não verá o seu filho de novo”, escreveu mãe para o companheiro antes de matar bebê e se matar

Uma mulher fez uma postagem para o companheiro em uma rede social antes de matar o filho e se matar em seguida, o caso aconteceu no último dia 26 e chocou moradores da pequena cidade de Shrewsbury Township, na Pennsylvania, Estados Unidos. As informações são do jornal "Daily Mail".

A mulher sufocou até a morte o próprio filho, de um ano e três meses, na casa da família. Em seguida, usou uma arma para se matar. Na publicação no Facebook, Sheri Shermeyer, de 40 anos, acusou o marido de não participar da criação da criança e, por se sentir confusa, decidiu cometer o crime.

"Você nunca vai ver o seu filho de novo. Você não merece ter um filho, um legado", escreveu Sheri em um trecho da postagem.

Um amigo da mulher leu a mensagem na rede social e acionou a polícia. Mas as autoridades já encontraram os mãe e filho mortos. O caso está sendo investigado.