Veterinária se mata após ser obrigada a sacrificar 700 cães

A veterinária Jian Zhicheng entrou em depressão e cometeu suicídio após ter sido obrigada a submeter 700 cães a eutanásia em um período de dois anos. A veterinária comandava um abrigo público de animais em Taiwan e recebeu críticas de internautas pelas mortes.

De acordo com a imprensa local, Jian apareceu em um programa de TV falando sobre sua rotina de trabalho e comentou o número de procedimentos feitas por ela.

A veterinária ainda explicou que devido a restrita capacidade do abrigo, era obrigada a submeter os cães a eutanásia caso não fossem adotados em até 12 dias. Jian ainda fez um apelo para que as pessoas deixem de ir a lojas para comprar animais e passem a adotá-los, a fim de evitar situações como essa.

Depois dessa matéria ir ao ar, internautas passaram a criticar a veterinária e xinga-la de "açougueira", levando Jian à depressão. A mulher não aguentou a pressão e decidiu injetar no próprio corpo as drogas utilizadas no sacrifício dos animais. Segundo o jornal Daily Mail, ela morreu dias depois.

Jian deixou uma carta de suicídio. Em um trecho, escreveu: "A vida humana não é diferente da vida de um cachorro; Eu irei morrer pelas mesmas drogas que uso para colocar cachorros para dormir em paz".

O abrigo em que a veterinária trabalhava conta com capacidade para 500 cães e 100 gatos. De acordo o jornal Daily Mail, um funcionário que trabalhava com Jian informou que a lei permite submeter os animais a eutanásia em caso de lotação. "Como é um abrigo de animais, não podemos recusar aqueles sem lar", declarou ele. "[Portanto], a fim de manter o padrão de qualidade de vida de animais, isso é permitido".