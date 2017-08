Venezuela volta a prender dois líderes da oposição

Dois líderes da oposição ao regime chavista na Venezuela, Leopoldo Lopez e Antonio Ledezma, foram levados de suas casas por agentes de inteligência na madrugada desta terça-feira, 1. Ontem, após a votação para a formação da Assembleia Constituinte, o presidente Nicolás Maduro havia prometido levar opositores que o acusaram de fraude eleitoral à cadeia.



12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar! pic.twitter.com/0EdlQvEGXS — Lilian Tintori (@liliantintori) 1 de agosto de 2017

Vídeos publicados em redes sociais por familiares dos dois oposicionistas mostram agentes armados os colocando em carros de polícia. Os parentes afirmam não saber para onde teriam sido levados. Lopez e Ledezma cumpriam prisão domiciliar, sob a acusação de instigar a violência política no país. Nos últimos dias, ambos gravaram e divulgaram vídeos com críticas a Maduro, o que supostamente viola os termos de prisão.



A filha de Ledezma, Oriette Ledezma, afirmou que seu pai foi levado ainda de pijamas, no meio da noite. "O regime é responsável pela vida dele", afirmou, em vídeo distribuído pelo Twitter.