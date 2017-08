Venezuela deve ser suspensa do Mercosul

A Venezuela deverá ser suspensa do Mercosul em uma reunião extraordinária de chanceleres convocada pela Presidência para esta sexta-feira (4), em São Paulo, informaram fontes diplomáticas. A medida corresponde à punição máxima prevista no Protocolo de Ushuaia, que determina os compromissos do bloco econômico com os princípios democráticos. Para que a suspensão ocorra, é preciso ...