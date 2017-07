Venezuela: Candidato à Assembleia Constituinte é assassinado em sua casa

O candidato para a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) da Venezuela pelo setor Conselho Comunal e Comunas do Estado de Bolívar, Jose Felix Pineda Marcano, foi assassinado em sua casa na noite de ontem na Cidade de Bolivar, segundo informações do jornal El Universal.



Segundo testemunhas, dois indivíduos entraram na casa e roubaram os bens dos presentes. Depois, separaram o candidato das outras pessoas. Depois de ouvirem vários tiros, as pessoas mantidas em um quarto saíram e encontraram Pineda morto. Há suspeitas que os criminosos esperavam a chegada de um veículo para escapar.



Ao local foram enviadas equipes do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminais (CICPC) e do Serviço de Inteligência Bolivariana (Sebin). Os investigadores não descartam que o assassinato tenha sido motivado por questões políticas.



Segundo informações do El Universal, Pineda era um advogado e conselheiro para Direitos da Criança e do Adolescente na Cidade de Bolívar.