Vamos equilibrar as contas e priorizar emprego e segurança com orçamento, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em pronunciamento divulgado no Facebook da Casa Branca que o primeiro orçamento proposto por sua gestão irá priorizar a segurança, a prosperidade e a geração de empregos para os americanos. Segundo o republicano, Washington se recusou por décadas a tomar decisões difíceis, e isso fez com que o sonho americano "deslizasse pela grama". A mensagem foi publicada nesta sexta-feira.



Trump disse que seu orçamento irá priorizar o setor de defesa e reverter os cortes feitos no setor militar, o que, segundo ele, fez com que os EUA se tornasse um país menos seguro em um mundo mais perigoso. Ele afirmou também que o orçamento irá reverter a estagnação econômica, e que a economia americana irá crescer mais do que nas últimas décadas. O projeto prevê que os EUA atinjam um crescimento sustentável de 3%.



O presidente fez um paralelo com as famílias americanas, declarando que o Estado fará algo parecido com o orçamento familiar: estabelecer prioridades, cortar "gorduras" e criar oportunidades para a geração de milhares de empregos. Ele mencionou também os imigrantes, ao afirmar que dará à patrulha da fronteira todas as condições para que ela acabe com a "ilegalidade" de uma vez por todas.



Trump afirmou que o primeiro orçamento de seu mandato irá equilibrar as contas públicas sem fazer cortes na seguridade social e no Medicare, o programa do governo americano de seguro de saúde, e enfatizou a importância das forças de segurança para que o país volte a ter prosperidade nos próximos anos. O republicano finalizou o vídeo dizendo que os americanos vão "amar o resultado final".