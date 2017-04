Vídeo mostra momento em que bombeiro chuta universitária e impede suicídio

Um vídeo que mostra o trabalho dos bombeiros para impedir um suicídio tem sido muito acessado nos últimos dias. Sem muitas informações sobre o caso, acredita-se que tenha acontecido na Coreia do Sul, uma universitária estava sentada na beirada da varanda de um apartamento, com a intenção de se jogar do prédio.

No andar de cima, dois bombeiros iniciam o trabalho de salvamento, sem que ela perceba. Preso por um cabo de segurança, um dos bombeiros desce e quando chega próximo da garota, ele dá um chute no peito dela para empurrá-la de volta ao apartamento.

O vídeo já conta com mais de 1 milhão de visualizações desde domingo (22), quando foi postado.