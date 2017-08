Vídeo mostra crianças sendo jogadas para fora do carro após batida

Um vídeo gravado na última quinta-feira (24) mostra quando duas crianças são jogadas para fora de uma van quando ela se colide com outro carro em um cruzamento. O acidente ocorreu na China.

Após o incidente, as pessoas que estavam em ambos os veículos saíram correndo para socorrer os dois meninos. As crianças tiveram ferimentos leves e ficaram em choque após o acidente. Por sorte, nenhum outro carro passava pelo local no momento da batida.

O vídeo tem sido compartilhado na internet como um aviso da importância do uso do cinto de seguranças e que crianças precisam ter cadeiras especiais no carro para garantir a segurança.

Assista a gravação: