Vídeo mostra agricultor encontrado dentro de uma cobra píton de 7 metros

Akbar Salubiro, de 25 anos, foi atacado e devorado por uma cobra em Sulawesi, uma ilha da Indonésia. As informações foram divulgadas pela polícia.

A suspeita surgiu por parte de agricultores locais que encontraram o réptil com uma grande protuberância no estômago. Ao abri-la, encontraram o corpo do homem ainda com roupas. Um vídeo de celular mostrando todo o procedimento está disponível na internet. Clique (aqui) para ver a gravação no Youtube. As imagens são fortes.

A cobra seria da espécie píton-reticulada (Python reticulatus) e pode atingir 10 metros de comprimento e 150 kg.

Esses répteis não mastigam sua comida. Eles abatem a presa através de sufocamento e a engolem inteira, através de suas mandíbulas flexíveis. O alimento, então, é digerido lentamente no intestino da cobra.