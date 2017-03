Vídeo flagra momento em que mulher é arremessada de ponte durante ataque terrorista em Londres; veja

Um vídeo que está circulando pela internet mostra o momento em que uma mulher cai da ponte Westminster, ao ser atropelada, durante ataque em Londres nesta quarta-feira (22). De acordo com as autoridades, o suspeito avançou com o carro na direção de pedestres na ponte, antes de colidir com as grades do Parlamento.

A britânica Aysha Frade, de 43 anos, tinha acabado de sair do trabalho e estava indo buscar os filhos na escola quando foi atropelada e arremessada para o Rio Tâmisa.

A mulher chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Dos 40 feridos no atentado, todos eles por causa dos atropelamentos na ponte, 29 foram hospitalizados. Até o momento, sabe-se que vários eram estrangeiros; o local do ataque, onde também fica a torre do relógio Big Ben, é um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade.