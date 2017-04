Vídeo flagra momento em que homem joga cigarro aceso e explode calçada; veja vídeo

Câmeras de segurança flagraram uma cena inusitada. Um fumante descarta seu cigarro ainda acesso em um buraco na calçada próximo aos seus pés e imediatamente o local explode. Não há informações sobre a cidade onde as imagens foram gravadas.

No vídeo é possível ver que a explosão foi tão forte que o homem não teve tempo para reagir e chegou a ser jogado no chão. Quando a poeira baixa, a vítima está caída com dificuldades para se levantar.

A hipótese é de que o buraco estivesse interligado com uma rede de esgoto, onde há circulação de metano, um tipo de gás inflamável.

O vídeo está no canal Coisas da Gigi, no YouTube. Assista: