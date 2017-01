Vídeo de maus tratos em set de gravação do filme ‘Quatro vidas de um cachorro’ gera polêmica

Um vídeo vazado na internet do set de gravação do filme ‘Quatro vidas de um cachorro’ está causando polêmica. Nele, um cachorro da raça pastor alemão, chamado Hercules, é vítima de maus tratos para seguir o roteiro do filme.

As imagens mostram o cão apavorado, sendo obrigado a nadar em uma piscina com correnteza. O animal apresenta rigidez e reluta, até que é empurrado para a água.

De acordo com informações do O Globo, o vídeo foi gravado clandestinamente por um membro da produção do filme.

Os estúdios responsáveis pela obra divulgaram um comunicado atestando haver ‘tratamento ético’ com os animais durante as gravações.

“Promover um ambiente seguro e garantir o tratamento ético de nossos animais atores foi de extrema importância para aqueles envolvidos na realização deste filme, e vamos analisar as circunstâncias em torno deste vídeo”, diz a nota.

Nas redes sociais, as imagens de Hércules sendo obrigado a pular na correnteza tem deixado os internautas alvoroçados. Muitos criticaram a postura da direção do filme, alegando haver outras formas de produzir cenas desse tipo. Outros sugeriram que o filme, previsto para estrear nos cinemas no próximo dia 26, seja boicotado.

Veja as imagens: