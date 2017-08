Uber escolhe novo diretor-executivo

O diretor-geral do site Expedia, Dara Khosrowshahi, foi escolhido para ser o novo chefe-executivo da Uber, onde assumirá a difícil missão de restabelecer a companhia de transporte de pessoas, que atualmente perde dinheiro, para transformá-la em uma gigante rentável.



Divido, o conselho de administração da Uber aprovou na noite deste domingo (horário local) a contratação de Khosrowshahi após três dias de reuniões e depois de rejeitar o principal candidato para o cargo, Jeffery Immelt, atual presidente da General Electric, segundo fontes inteiradas da decisão.



A empresa que Dara Khosrowshahi administra, a Expedia, é uma das maiores agências de viagens do mundo com reservas pela internet.



Khosrowshahi vai substituir o diretor-geral demitido Travis Kalanick e terá a difícil tarefa de mudar a situação problemática da Uber, que responde a processos por assédio sexual e denúncias de espionagem corporativa.



A empresa tem perdido milhões de dólares a cada trimestre enquanto continua com seu processo de expansão e investimento em veículos autônomos. Fonte: Associated Press