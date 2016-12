Turquia intensifica combate na fronteira com a Síria

O Exército da Turquia e rebeldes sírios intensificaram ontem os confrontos com a facção terrorista Estado Islâmico (EI) na cidade síria de Al Bab. Segundo as forças turcas, 14 soldados e 138 milicianos morreram. A batalha faz parte da Operação Escudo Eufrates, que tenta impedir o avanço dos radicais na região do norte da Síria que faz fronteira com a Turquia. Al Bab...