Turquia confirma que cessar-fogo não inclui o EI

O cessar-fogo na Síria, negociado com mediação de Turquia e Rússia entre o regime e os grupos rebeldes, não abrangerá grupos considerados terroristas pelas Nações Unidas, como é o caso do Estado Islâmico (EI), informou ontem um comunicado do governo turco.“Fora do acordo (de cessar-fogo) ficam os grupos que o Conselho de Segurança das Nações Unidas classifica como ...