Turista seria pedida em casamento no dia que foi atropelada por terrorista e caiu no rio Tâmisa

Um dos momentos mais aguardados e alegres da vida de uma mulher é quando ela é pedida em casamento e a turista romena Andreea Cristea, 29 anos, iria viver essa experiência na quarta-feira (22), dia em que foi atropelada por Khalid Masood, 52 anos, autor do ataque terrorista de Londres, e depois caiu no rio Tâmisa.

Andreea e o namorado, o engenheiro Andrei Burnaz, estavam na capital britânica para comemorar o aniversário dele e Andrei aproveitaria para fazer o pedido na ocasião, mas também foi atingido ao sofrer uma fratura em um dos pés.

A romena foi encaminhada ao hospital, onde segue inconsciente. De acordo com o embaixador romeno Dan Mihalache, Andreea está em condição estável e seu estado de saúde caminha em uma boa direção. "É um milagre que ela tenha sobrevivido. Ela praticamente foi jogada para dentro do Tâmisa".

No dia seguinte do ataque, o Estado Islâmico reivindicou a autoria. Khalid Masood, nascido em Kent, já tinha usado nomes diferentes, estava vestido com roupa preta e usava uma barba longa. Ele atropelou vários pedestres na calçada da ponte de Westminster, e esfaqueou um policial que impediu sua entrada na sede do Parlamento, antes de ser assassinado por agentes.