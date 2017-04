Turista que foi atropelada por terrorista e caiu em rio morre em Londres

A turista romena Andreea Cristea, de 31 anos, que foi atropelada no dia 22 de março pelo carro do terrorista Khalid Masood, de 52 anos, e caiu no rio Tâmisa, em Londres, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital onde estava internada.

Andreea estava na capital do Reino Unido com o namorado Andrei Burnaz, para comemorar o aniversário dele e no mesmo dia do acidente na Ponte de Westminster, Andrei pediria a companheira em casamento. Ela ficou com graves ferimentos na cabeça e nos pulmões e ele também sofreu uma fratura em um dos pés e foi encaminhado para o hospital. "Não há palavras que possam descrever nossa devastadora dor", escreveu Andrei, junto com a família da arquiteta.

"Após lutar por sua vida nas duas últimas semanas, nossa amada e insubstituível Andreea - maravilhosa filha, irmã, companheira, dedicada amiga e a pessoa mais excepcional e amorosa que vocês podem imaginar - foi cruelmente e abruptamente retirada de nossas vidas no modo mais sem coração e desumano possível", informou o comunicado. A homenagem ainda disse que "ela sempre será lembrada como nosso raio de luz brilhante que sempre estará iluminando nossos corações".

Para realizar o tratamento de Andreea no hospital londrino, foi feita uma campanha para arrecadar dinheiro e segundo a família, a quantia será doada para a caridade. "Ela não gostaria que fosse de outra forma".

"Nossa família, junto com Andrei, está profundamente tocada e eternamente grata pelos esforços inimagináveis e pela dedicação sem fim oferecida para ela, e para nós, por toda a equipe médica de cada hospital envolvido. Sua gentileza e empatia são incomparáveis".

Os familiares também agradeceram o apoio recebido pela Polícia Metropolitana de Londres, do governo do Reino Unido e de cada departamento envolvido "nessas trágicas e dolorosas semanas", sem o qual dizem que não conseguiriam enfrentar.

"Nossos sentimentos estão com as famílias dos Sargentos Detetives Tony De-Wilde e Geraint Jones, que permaneceram ao nosso lado a cada passo do caminho. Vocês foram nossos salva-vidas e nós nunca seremos capazes de agradecer o bastante", completa o comunicado.

Com a morte de Andreea, o número de vítimas ao ataque mais violento do Reino Unido desde 2005, subiu para cinco e o de feridos está em 50. O agressor foi assassinado pelos agentes do Parlamento inglês. O Estado Islâmico (EI) reivindicou a sua autoria.