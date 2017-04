Turista morre uma hora depois de ser picado por cobra no rosto durante apresentação; veja vídeo

Um vídeo registrou o momento exato em que um turista é fatalmente picado por uma cobra na cidade de Jodhpur, Índia.

Nas imagens, é possível ver um encantador de cobras colocando o animal no pescoço de um turista enquanto outras pessoas assistem. Mas, para a surpresa de todos, a cobra acabou atacando o homem com uma picada na bochecha.

Momentos depois, a vítima pede para interromper a apresentação e leva as mãos ao rosto. O encantador deu continuidade e ignorou o turista atacado.

De acordo com o site Daily Mail, minutos depois, o homem começou a perder a consciência e foi levado ao hospital. No entanto, apesar das tentativas de reanimá-lo, a vítima morreu cerca de uma hora após o ataque.

Segundo os médicos, a causa da morte foi o veneno da cobra, mas ainda não se sabe a espécie específica do animal.

O vídeo que registrou o ataque está no canal Noodles do Youtube. As imagens a seguir contêm cenas que podem causar desconforto, assista: