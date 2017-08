Trump volta a pedir mais rigor no acesso aos EUA após atentados na Espanha

Após o atentado terrorista em Barcelona, na Espanha, o presidente Donald Trump voltou a pedir nesta sexta-feira (18) que os tribunais norte-americanos retirem as obstruções que impedem o pleno vigor do decreto que veta temporariamente a entrada nos Estados Unidos de pessoas provenientes de seis países de maioria muçulmana: Líbia, Sudão, Somália, Síria, Irã e Iêmen.

Trump afirmou que os EUA condenam o ataque terrorista e farão “o que for necessário para ajudar. Sejam fortes, nós amamos vocês! ”, escreveu no Twitter.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!