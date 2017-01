Trump planeja imposto de 20% sobre produtos mexicanos para pagar muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende impor um imposto de 20% sobre as exportações mexicanas aos EUA e usar o montante obtido para financiar o muro prometido na fronteira com o vizinho.

A proposta, segundo o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, foi discutida em privado com congressistas republicanos pouco antes do discurso do presidente no encontro do partido, na tarde desta quinta-feira (25), na Filadélfia.

Spicer afirmou que os 20% significariam US$ 10 bilhões anuais e que isso poderia facilmente pagar a construção da barreira, que tem custo estimado de US$ 12 bilhões. Em 2015, as exportações mexicanas aos EUA somaram US$ 296 bilhões.

Para o novo imposto entrar em vigor, porém, Trump precisa de um projeto de lei aprovado pelo Congresso -que tem maioria republicana nas duas Casas.

De acordo com a Casa Branca, o percentual valeria apenas para o México inicialmente, mas o presidente apoia que a sobretaxa seja estendida a todas as importações americanas.

Nesta quinta-feira, o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelou a visita que faria a Washington na próxima semana após Trump afirmar que o encontro não deveria ocorrer se o México não estivesse disposto a pagar pelo muro.

Horas após o anúncio de Peña Nieto, Trump afirmou, em discurso a republicanos na Filadélfia, que o "encontro seria inútil se o México não concorda em tratar os Estados Unidos com respeito".

Trump assinou na quarta-feira (25) um decreto para iniciar a construção do muro para deter imigração ilegal. Para concretizar a promessa, o americano pretende renegociar os termos do acordo de livre comércio com México e Canadá, o Nafta.

Segundo Trump, o Nafta é "um desastre" que custa US$ 60 bilhões por ano em deficit comercial aos EUA, além de causar perdas de milhares de empregos e fechamento de fábricas.