Trump planeja criar escritório de inovação, a ser chefiado por seu genro

O presidente Donald Trump está próximo de anunciar um novo escritório governamental dedicado a projetos de inovação, de acordo com um alto funcionário do gabinete dos Estados Unidos. A nova repartição deve ser comandada pelo genro do republicano, Jared Kushner, herdeiro de uma grande incorporadora e conselheiro sênior da Casa Branca.



Além do genro de Trump, devem fazer parte do novo órgão os executivos Dina Powell, Chris Liddell e Reed Cordish, todos com larga experiência em negócios. A ideia é que o grupo se reúna com empresários de diversos setores para discutir mudanças em programas federais.



O plano de criação do escritório foi revelado pelo jornal The Washington Post na noite deste domingo (26). Segundo a publicação, o órgão de inovação será diretamente ligado a Trump e está sendo planejado desde a posse do presidente, em janeiro.